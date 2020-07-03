روسيا تدعو لاستبعاد الحل العسكري بليبيا

في لقاء جمعه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في موسكو جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف بلاده القائم على أن حل الأزمة الليبية لا يجب أن يكون عسكريا.

وأكد لافروف أن مبادرة القاهرة للتسوية في ليبيا يمكن أن تصبح الأساس لبدء حوار بين الليبيين... من جهته أكد عقيلة صالح أن روسيا وسيط فعال ومقبول لحل النزاعات الدولية بما فيها الصراع الليبي في الوقت ذاته جددت أنقرة على لسان وزير دفاعها الذي يزور طرابلس دعمها الكامل لحكومة الوفاق ومواصلة التعاون العسكري مع طرابلس.

في أي إطار تأتي زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى موسكو؟ و ما فرص المبادرة المصرية لتصبح أساسا لبدء حوار ليبي ليبي؟ وكيف يمكن قراءة زيارة الوفد التركي برئاسة وزير الدفاع إلى طرابلس؟