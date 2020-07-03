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لبنان.. ما أسباب تأزم الأوضاع الاقتصادية؟

أخبار العالم العربي

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أعلن وزير المال اللبناني غازي وزني توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، على خلفية تضارب الأرقام بين خطة الحكومة وحسابات المصرف المركزي..

ما دفع صندوق النقد إلى المطالبة باجراءِ اصلاح جدي قبل  تقديمِ أيةِ مساعداتٍ مالية للبنان.
يأتي ذلك فيما جدد رئيس الحكومة حسان دياب تهام جهات داخلية وخارجية بالعمل على محاصرة اللبنانيين، وإخفاء ملفات الأموال المنهوبة.
فما هي فرص لبنان في التجاوب السريع مع شروط النقد الدولي؟ وما هي الأبعاد الحقيقة للأزمة في ظل اتهام رئيس الوزراء لجهات لم يسمها بعرقلة التحقيق في ملفات الفساد؟

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