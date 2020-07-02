فتح وحماس.. اتفاق على خطة لمواجهة الضم

برؤية موحدة اتفقت فتح وحماس على مواجهة خطة الضم الاسرائيلية التي أثار تأخيرها الكثير من التساؤلات..

أولها حول ما إذا كان تأجيلا أو فشلا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل الحديث عن خلافات داخل حكومة الائتلاف الإسرائيلية من جهة وعدم توافق أمريكي أمريكي من جهة أخرى بينما وصل الرفض الأوروبي حد التلويح بعقوبات من قبل ألمانيا وتأكيد بريطاني على عدم الاعتراف بأية حدود جديدة لإسرائيل خارج اتفاق سبعة وستين.

ما تفاصيل الاستراتيجية المشتركة بين فتح وحماس؟ وهل تأجيل الحكومة الإسرائيلية مخططها جاء بسبب ضغوط خارجية أم داخلية؟ وهل يمكن أن تتأثر ما تسمى رؤية ترامب بالمواقف الدولية الرافضة لمخططات نتنياهو؟