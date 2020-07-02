أزمة ليبيا.. ما حدود التصعيد التركي الفرنسي؟

على خلفية الأزمة الليبية، يحتد التوتر بين أنقرة وباريس وتتسع دائرة الاتهام لتبلغ دور البلدين في عمليات حلف الناتو.

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورونس بارلي وبعد اتهام السفن التركية بالتشويش على نظيرتها الفرنسية في البحر المتوسط، أعلنت انهاء المشاركة الفرنسية في عملية سي غارديان مشترطة إعادة النظر في استخدام تركيا لإحداثيات الناتو في عملياتها الخاصة.

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نفى من جانبه المزاعم الفرنسية وطالب باريس بالاعتذار عن مساعي التضليل ضد أنقرة بوسائل ملتوية.

الوزير التركي ترك الباب مواربا أمام احتمال التهدئة مع باريس وأضاف في تصريحاته من برلين خلال لقاء نظيره الألماني هايكو ماس سعي أنقرة الدائم لحل المشاكل العالقة بالحوار.

فما هي أبعاد هذا التوتر المتصاعد؟ وهل بات الحوار ضروريا؟ وما هي تداعيات هذه الخلافات على مساعي وقف القتال في ليبيا؟