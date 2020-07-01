بوتين وأردوغان وروحاني.. قمة بشأن سوريا

في قمة ثلاثية عبر الفيديو اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني على مواصلة التنسيق من أجل دعم المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا.

كما شدد بوتين على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير من أجل محاربة الإرهابيين في إدلب والشرق الأوسط.. وتأتي هذه القمة في ظل فرض عقوبات جديدة على سوريا تحت مسمى قانون قيصر وهو ما اعتبره روحاني محاولة ضغط جديدة من واشنطن لتحقيق ما فشلت في تحقيقه عسكريا بينما ركز أردوغان على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية