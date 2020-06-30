حظر السلاح على إيران.. ما مخاوف واشنطن؟

في جلسة لمجلس الأمن عاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتأكيد على موقف واشنطن المطالب بضرورة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي ينتهي أكتوبر المقبل..

بينما أكدت روسيا عبر مندوبها الدائم أن المشروع الأمريكي خيالي ولا توجد أي فرص لتمريره. وفيما تعول طهران على فيتو موسكو وبكين تؤكد أن التحرك الأمريكي غير قانوني ويستحق ردا لازالت تدرس خياراتها بشأنه. وبين هذا وذاك تقف الدول الأوروبية التي تعبر عن أسفها إزاء التحركات الأمريكية أحادية الجانب من جهة وتعبر عن قلقها بشأن توجه إيران لخفض التزاماتها النووية.