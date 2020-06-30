أنقرة وباريس.. حرب اتهامات عنوانها ليبيا

بين أنقرة وباريس يحتد الخطاب مجددا وتتصاعد الحرب الكلامية بشأن الأزمة الليبية..

ضمن أحدث دوائر السجال اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بتوريد الجهاديين إلى ليبيا واصفا دورها هناك بالإجرامي واضاف ماكرون أن تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية وجنائية لبلد يزعم أنه عضو بحلف شمال الأطلسي.

الرد التركي جاء على لسان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو الذي اتهم الرئيس الفرنسي باتباع نهج تدميري في سعيه لتحقيق مصالح فرنسا الضيقة في ليبيا والمضي في نهجها الاستعماري الذي اتبعته لتقويض الاستقرار في إفريقيا.

فما هي خلفيات تصعيد الانتقاد الفرنسي للدور التركي في ليبيا؟ ما انعكاس ذلك على مساعي وقف القتال والعودة للحوار؟