عودة شبح كورونا.. حقيقة أم تهويل؟

بعد أن خطت دول عديدة مراحل متقدمة من رفع القيود والإجراءات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، عادت بعض تلك الدول لتدق ناقوس الخطر بتسجيلها أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات..

وفي مقدمة تلك الدول الولايات المتحدة التي قال وزير الصحة فيها إن بلاده في موقف خطير جدا سيغلق أمامها كل النوافذ للسيطرة على الفيروس. بريطانيا هي الأخرى تتأرجح بين قرارات الفتح وإعادة الغلق بعد تسجيل ارتفاع جديد في عدد المصابين ببعض المناطق بينما تعتزم ألمانيا لصدور قرار عن مجلس الأمن بشأن كورونا.

فهل هي بوادر موجة ثانية من الفيروس ؟ أم أنها موجة أولى بأمد أطول في دول بعينها؟ وكيف يمكن أن يتفادى العالم العودة إلى نقطة تفشي الجائحة كما كانت في بداياتها؟