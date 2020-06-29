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خطة الضم.. هل تستجيب إسرائيل لتحذير أوروبا؟

أخبار العالم

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دعت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إسرائيل إلى وقف خططها غير القانونية لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بموازاة ذلك تستمر التحذيرات الأوروبية لإسرائيل وآخرها من السفيرة الألمانية سوزانه فاسوم راينر، التي أكدت أن ضم مناطق في الضفة الغربية سيثقل كاهل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

فهل يتراجع نتنياهو عن تنفيذ وعوده تحت وطأة الانتقادات الداخلية والضغوط الخارجية؟ وما هي أبعاد تحرك الأوروبيين والمجتمع الدولي بشكل عام لمواجهة خطط الضم؟

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