سفيرة واشنطن بلبنان .. جدل سياسي أم قضائي؟

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وزيرَ الخارجيةِ اللبناني، ناصيف حتي، استدعى السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، على خلفية تصريحاتها الأخيرة



التي أعلنت فيها دعمَ واشنطن للحكومة اللبنانية ولكن من دون سيطرة حزب الله حسب وصفها ، وتحدثت فيها عن قانونِ قيصر، وعن مشاكل لبنان الاقتصادية ، معتبرةً أن اللبنانيين لا يعانون من سياسةِ واشنطن بل من عقود من الفساد .. مشددة على أن "أمين عام الحزب حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان ، وأن حزبه يمنع الحل الاقتصادي ...

وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قد أصدر قرارًا يمنع بموجبهِ السفيرةَ من الإدلاء بتصريحات للإعلام ، ومنع وسائل الإعلام اللبنانية من أخذ أي تصريح لها .. معتبرا أنه لا يحق لها الخوض في الشون الداخلية اللبنانية وتأليبِ اللبنانيين على بعضهم ، بما يسيىء لمشاعرِ كثير من المواطنين ، ويخالف الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بموجبِ المعاهدات الدولية واتفاقيةِ فيينا ... فهل تدخلت السفيرة الاميريكية في شؤون لبنان ؟ وهل للقضاء اتخاذ اجراء بحقها .



