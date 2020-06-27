جنوب اليمن.. ما فرص تنفيذ اتفاق الرياض؟

دعا الرئيسُ اليمني عبد ربه منصور هادي المجلسَ الانتقالي الجنوبي إلى تغليبِ المصلحةِ العامة للوطن وتوحيدِ الجبهات بين اليمنيين ضد الانقلاب الحوثي ...

وشدد خلال اجتماعٍ مع أعضاءِ هيئة رئاسةِ مجلس النواب ، بحضور رئيسِ الوزراء، لبحث الوضع السياسي والميداني ، على أن اتفاقَ الرياض يمثلُ المخرجَ الوحيدَ لإنهاء الأزمة مع المجلسِ الانتقالي، داعياً لتنفيذه بشكل كامل ووقف نزيف الدم ...

معتبرا في الوقت نفسه أن تنفيذ الاتفاق تعثرَ لفترة طويلة نتيجةَ بعضِ الممارسات التصعيدية ، التي كان منها إعلان الادارةِ الذاتية في محافظةِ أرخبيل سقطرى...

نتناول هذا الموضوع في برنامج اسأل أكثر ونتساءل عن أسبابِ تعثرِ تطبيق اتفاق الرياض؟ وإمكانية التوافق بين اليمنيين؟