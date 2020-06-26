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ما سر اعتقال "كتائب حزب الله" العراقي؟

أخبار العالم العربي

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أعلنت قيادةُ العمليات المشتركة في العراق أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت مذكرةً  قضائية بإلقاءِ القبض على مجموعةٍ من عناصر  كتائب حزب الله العراق جنوب بغداد

بناءً على معلوماتٍ استخباراتية حول تورطهم بقصفِ المنطقة الخضراء ومطارِ بغداد الدولي .. مشيرة إلى أن أمن الحشد الشعبي تسلم المعتقلين ... بينما أفادت مصادر إعلامية بأن عملية المداهمة تمت بمشاركةِ عسكريين أمريكيين ...
كما ذكر بيان قيادة العمليات المشتركة  أنه بعد إتمام العملية تحركت جهات مسلحة بعجلات حكومية وبدون موافقات رسمية نحو أحد مقرات جهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء واحتكت به تجاوزا ، معتبرا أن هذه الجهات لا تريد أن تكون جزءا من الدولة والتزاماتها وتسعى إلى البقاء خارج سلطة القائد العام للقوات المسلحة الدستورية والقانونية ... فماهي تداعيات هذه التطورات العراقية ؟ وهل يمكن أن تؤدي الى صدام بين أجهزة الدولة .

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