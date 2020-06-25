شبح "الحرب الأهلية" يهدد لبنان وعون يحذر

على وقعِ احتجاجات الشارع بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان والمطالب برحيل السلطة الحالية

انعقد بمقر الرئاسة اللبنانية اجتماع اللقاء الوطني بمشاركة الرؤساء الثلاث وعدد من القادة السياسيين وغياب مشاركة مجموعة من الوجوه السياسية الفاعلة .. وحذر الرئيس اللبناني مما وصفها بمحاولات إثارة الفتنة و التوتر الطائفي لإدخال البلاد في أتون الفوضى من خلال استغلال الاحتجاجات المطلبية بسبب الازمة الاقتصادية و تحويل لبنان الى ساحة لتصفية الحسابات ... وفي هذا السياق قال وزير الدولة الاماراتي للشوؤن الخارجية إن لبنان يدفع ثمن تدهور علاقته الخليجية ... بينما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن مستعدة لدعم الحكومة اللبنانية اذا ابتعدت عن أجندة حزب الله . فكيف تستطيع القوى السياسية اللبنانية تجنيب لبنان خطر "الحرب الأهلية .