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هجوم حوثي جديد على السعودية.. ما الرسائل؟

أخبار العالم العربي

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أكبر عملية هجومية على السعودية هكذا وصف الحوثيون عملية أطلقوا عليها توازن الردع الرابعة  التي استهدفت عددا من المواقع السعودية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة.

 بينما أكد التحالف العربي أن قواته دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه الرياض قال إنها تأتي ضمن محاولات استهداف المدنيين. تصعيد جديد يأتي بعد بوادر أظهرها الطرفان لدخول مفاوضات بهدف إنهاء الحرب في اليمن.
فهل ينسف التوتر الجديد أي فرص للهدنة؟ وما هي حسابات كل طرف من خلال مواصلة استهداف الآخر؟

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