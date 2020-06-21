شمال العراق.. ما أوراق بغداد لصد توغل تركيا؟

تعزيزات عسكرية تركية جديدة داخل الأراضي العراقية ضمن عملية تستمر منذ خمسة أيام شمالي إقليم كردستان.

تقول تركيا إنها تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني بينما أكدت بغداد أنها سلمت أنقرة مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لوحت فيها بإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن انطلاقا من حق العراق في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه. موقف حكومة بغداد لم يكف لتجنيبها اتهامات من قبل أطراف كردية بأنها توافق ضمنيا على العمليات التركية التي تزامنت مع عملية إيرانية خاطفة قبل أيام.

فما الأهداف التي سطرتها أنقرة في عملية مخلب النمر؟ ولماذا تصر على مواصلتها رغم الرفض المعلن من بغداد؟ وكيف يمكن أن يرد العراق خصوصا بعد تلويحه بورقة اللجوء إلى مجلس الأمن؟