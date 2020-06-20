هل سيتدخل السيسي عسكريا في ليبيا؟

التدخل المصري العسكري في ليبيا بات يحظى بشرعية دولية، خطاب جديد انتهجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديثه عن الحلول الممكنة للأزمة الليبية..

وأكد السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للقاهرة.

تصريحات الرئيس المصري تأتي في وقت يرى فيه متابعون أن موازين القوى انقلبت لصالح قوات الوفاق على حساب الجيش الليبي بعد توسيع الدعم التركي لحليفها فايز السراج وحكومته وهو ما دفعه لرفض أي حل سياسي أو حوار يكون المشير خليفة حفتر طرفا فيه.

فهل تتوقف القاهرة عند حد التلويح أم أنها ستباشر تدخلا عسكريا في الجارة الغربية؟ وكيف سترد أنقرة على هذا الاحتمال؟ وما الذي تغير حتى بدأ الحل السياسي يتلاشى في خطط الطرفين؟