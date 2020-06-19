إيران والوكالة الذرية.. ما سر عودة التصعيد؟

رفض أوروبي لمحاولات الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على إيران وتحذير من عواقب وصفتها الترويكا بالسلبية والخطيرة، في مقابل جدل آخر..

حول مطالبات لطهران بالسماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيش موقعين يشتبه في أنشطة نووية بداخلهما..

وهو ما أكدت إيران أنها لن تسمح به ولن تسكت عنه خصوصا وأنه يأتي حسبها بناء على إشارة من رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل سنتين، مضيفة أن استمرار ما اعتبرتها ضغوط عليها من شأنه أن يهدد الاتفاق النووي.

فلماذا تطالب وكالة الطاقة الذرية بتفتيش مواقع قديمة؟ وكيف ستتعامل طهران مع ما تصفها بالضغوط الممارسة ضدها؟ وهل تنجح الدول الأوروبية في الحفاظ على ما تبقى من الاتفاق النووي؟