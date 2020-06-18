ترامب واتهامات بولتون.. أي مستقبل سياسي؟

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بالكذب وتضمين مذكراته قصصا خيالية لتشويه سمعة الرئيس.

ويسعى البيت الأبيض بقوة لمنع نشر الكتاب قبل الثالث والعشرين من يونيو حزيران الحالي إلا أن الجدل الذي أثاره قدم دعاية قوية لهذا الكتاب، وقال بولتون إن ترامب طلب من نظيره الصيني شي جين بينغ مساعدته للفوز بفترة رئاسية ثانية..

بينما قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب غير لائق أخلاقيا لقيادة الولايات المتحدة، استنادا إلى ما كشفه بولتون في مذكراته..

فإلى أين يمضي هذا الجدل الأمريكي الجديد على أبواب الانتخابات الرئاسية؟