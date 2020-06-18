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السعودية.. ما فرص إنهاء القتال جنوب اليمن؟

أخبار العالم العربي

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أفادت مصادر لـ "رويترز" بأن السعودية اقترحت خطة عمل تنفيذ اتفاق الرياض بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي كان وقع في نوفمبر من العام الماضي

وحسب المصادر فإن المقترح السعودي يقضي بوقف إطلاق نار فوري في أبين، ووقف للتصعيد في المناطق الأخرى، إضافة إلى إلغاء الانتقالي الجنوبي لحالة الطوارئ، وتشكيل حكومة جديدة تتضمن وزراء من المجلس الانتقالي.
يقول مراقبون إن الخطة السعودية لم تجد طريقها للإعلام حتى كانت قد نوقشت واقتربت من مرحلة الاتفاق بين طرفي الأزمة.. ومهما يكن من أمر فإنها تطرح سؤالا عريضا عن إمكانية إنهاء الصراع مطلقا بين طرفين يعلنان أنهما في نفس الخندق.

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