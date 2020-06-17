قانون قيصر.. ضربة أمريكية للمواطن السوري

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على تسعة وثلاثين شخصا وكيانا من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد في إطار ما يسمى بـ"قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ.

كما تعهدت واشنطن بمزيد من العقوبات القاسية على دمشق في الفترة المقبلة.. في المقابل، قالت موسكو إن العقوبات لن تؤثر على التعاونِ الروسي السوري بما في ذلك المجالُ العسكري ومكافحةُ الإرهاب.. واعتبرت الخارجية الروسية العقوبات الجديدة ضد دمشق غير شرعية وضربة للمواطن وتعرقل جهود التسوية في سوريا... وقال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن الهدف من العقوبات إسقاط الشرعية في البلاد، وأن الأمريكيين يتباهون بأن عقوباتهم بالذات أسفــرت عن تدهور الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للشعب السوري بمثل هذه الدرجة. فما هي تداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة؟ وكيف ستواجه دمشق الحالة الاقتصادية الصعب؟