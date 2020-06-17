تحرك تركي شمالي العراق.. ماذا يريد أردوغان؟

بدأت أنقرة اليوم ثاني عملية عسكرية لها في شمالي العراق في غضون أيام مستهدفة وفق قولها حزب العمال الكردستاني وجماعات إرهابية أخرى..

وترافقت العمليات التركية مع هجوم صاروخي إيراني استهدف قرى في أربيل.

بغداد كانت استدعت السفير التركي لديها واحتجت على الاعتداء على أراضيها، وكذلك رفضت عواصم عربية التدخل التركي العسكري.

فما الذي تريده أنقرة من العمليات في شمالي العراق الآن؟ ولماذا ترافقت عمليات تركيا هذه المرة مع قصف صاروخي إيراني؟ وما الذي بيد بغداد؟