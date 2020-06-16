ترامب وإصلاح الشرطة.. هل ينتهي الغضب؟

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما ينص على إصلاح محدود في جهاز الشرطة، ويمنع أفردها من استخدام وضعية الخنق بالضغط على الرقبة إلا في الظروف الاستثنائية وحالات الخطر.

وجدد هجومه على دعاة خفض تمويل الشرطة، مؤكدا أن الأمريكيين يحتاجون النظام والعدالة.. كما تعهد ترامب بنشر الحرس الوطني في ولاية سياتل لإخماد التظاهرات ضد العنصرية..

فهل يساعد قرار ترامب في تهدئة المحتجين في الشوارع؟ وإلى أي مدى يرقى إلى مستوى مطالبهم؟ وماهو المطلوب في المستقبل؟