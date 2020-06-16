خلافات الناتو.. هل تنذر بتفكك الحلف؟

خلاف بين دول الناتو، هذا ما يصف به مراقبون حالة الشد والجذب في الحلف..

إذ أفاد مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن باريس تريد إجراء محادثات مع دول أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو من أجل مناقشة دور تركيا الذي وصفه بالعدواني وغير المقبول على نحو متزايد، واتهم المسؤول الفرنسي أنقرة بخرق حظر توريد السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، بتعزيز الوجود البحري قبالة سواحلها والتدخل الذي سبب الكثير من المشكلات.

وكان مستشار الرئيس التركي اعتبر في وقت سابق أن المتغيرات الميدانية الأخيرة في ليبيا دفعت لاعبين دوليين إلى مراجعة مواقفهم، في حين أشار إلى أن موقف فرنسا متناقض مع النهج الأوروبي.

على جانب آخر لم تمت بعد وفق مراقبين الخلافات الفرنسية الإيطالية، ولم يتضح بعد موقف واشنطن التي قلصت قواتها في ألمانيا حتى تدفع الأخيرة.

فهل يستطيع الحلف الأطلسي تخطي عقبة عواصف الخلافات؟