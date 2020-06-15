قتيل شرطة أتلانتا يؤجج الشارع الأمريكي

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات من جديد في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية بعد مقتل شاب من أصول إفريقية يدعى ريتشارد بروكس وهو ثاني أمريكي من أصول إفريقية يقتل برصاص الشرطة في أقل من شهر.

تقرير الطب الشرعي أظهر أن الشاب توفي برصاصتين في الظهر..

حالة الغضب و ردود الفعل مازالت تأتي تباعا في الولايات المتحدة حيث دعت اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري، الولايات المتحدة، إلى الإقرار بوجود تمييز عنصري بنيوي في المجتمع الأمريكي، وتعزيز الرقابة على الشرطة... بينما قال ترامب إنه سوف يصدر الثلاثاء أمرا تنفيذيا لإصلاح جهاز الشرطة.