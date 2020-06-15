الصحة السورية تكشف إمكانية عودة نظام العزل الصحي الكامل وتوقيت فتح الحدود

سنوات الحرب والحصار وتبعاتها كانت كفيلة بإضعاف القطاع الصحي في سوريا، هذا الواقع تضاف إليه اليوم تحديات ثقيلة أبرزها فيروس كورونا والجهوزية الطبية العالية التي تتطلبها هذه الجائحة.

وقانون قيصر الذي يدخل حيز التنفيذ قريبا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتدني قيمة العملة المحلية الى مستويات غير مسبوقة.. كل هذه العوامل الداخلية الخارجية تطرح أسئلة ملحة نوجهها لضيف حلقتنا من برنامج نيوزميكر معاون وزير الصحة السوري الدكتور أحمد نصير خليفاوي