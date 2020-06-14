لبنان .. ما وراء حراك الشارع؟

اتهم رئيس وزراء لبنان حسان دياب، معارضيه بتعميق أزمة العملة والتحريض على الاضطرابات، لغة تصعيدية استخدمها دياب مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات، إثر الانخفاض الحاد الجديد في قيمة العملة.



هذه التصريحات أتت في حين شهدت مدينة طرابلس بشمالي لبنان، مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوى الأمنية، في خضم احتجاجات تبدو مستمرة على تدهور سعر الليرة اللبنانية وغلاء المعيشة.. فهل يذكي الخلاف بين الفرقاء السياسيين احتجاجات الشارع؟ وهل صحيح أن من قد تطيح بهم ورشة محاربة الفساد كما سماها دياب هم من يقفون خلف ما يجري؟ أم أن الحكومة الحالية لم تواجه كما ينبغي الأزمة؟