ليبيا.. ما رسائل أردوغان من المناورات

على مسار الأزمة الليبية يستمر التصعيد الميداني والرسائل العسكرية بموازاة مبادرات إقليمية ودولية تدفع لإعادة قطار الأزمة إلى سكة الحوار.



آخر التحركات الديبلوماسية جاءت من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي وصل العاصمة الجزائرية لبحث مسألة الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة، في ذات الاتجاه تتصدر الأزمة الليبية أجندة اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو وممثل السياسية الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل للدفع نحو مفاوضات برعاية أممية في برلين.. تقول واشنطن أنها الأنجع بين ما يطرح من وساطات.

من جانبها أبدت أنقرة تأييدها لتولي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح دورا سياسيا في حل الصراع في موقف ترافق مع إجراء منورات عسكرية بحرية وجوية على مقربة من السواحل الليبية