ترامب وبايدن .. احتدام الصراع الانتخابي

يشتد الاستقطاب الحزبي وتحتد لهجة الاتهام بين مرشحي الرئاسيات الأمريكية القادمة مع استمرار تشعب تداعيات مقتل جورج فلويد..آخر الفصول كانت مع حديث المرشح الديمقراطي جو بايدن عن إمكانية أن يسرق الرئيس دونالد ترامب الانتخابات هذه السنة، مشيرا إلى أن معارضته للتصويت الإلكتروني وسط جائحة كورونا بهذا الاتجاه، يأتي ذلك فيما أعلن ترامب سعيه لزيادة الاستثمار في الشرطة لتقويتها فيما بدا ردا على مطالب الديمقراطيين لإعادة النظر في تمويل الشرطة وسلوك عناصرها.

في سياق آخر وبعد رفض ترامب القاطع لمقترح إزالة أسماء جنرالات كونفدراليين من حقبة الحرب الأهلية، أعلن في خطوة أثارت استنكار الديمقراطيين، تنظيم مؤتمر انتخابي خلال عطلة يوم الحرية التي تؤرخ لنهاية العبودية في موقع شهد مذبحة عنصرية مروعة.

فهل تستند مخاوف الديمقراطيين إلى أسس واقعية أم أنها لا تخرج عن إطار المزايدات السياسية؟ وهل تسهم قرارات ترامب ومواقفه الأخيرة في تكريس التمييز العنصري داخل المجتمع الأمريكي؟





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