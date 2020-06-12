خبراء: سيناريو اعتلاء الغاز الأمريكي القمة عام 2025 تقلبه متغيرات

قالت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على الغاز سيشهد هبوطاً غير مسبوق قبل نهاية السنة الجارية.

ولكن ماذا سيحدث للطلب بعد ذلك؟ توقعت الوكالة أيضاً أن تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً بين مصدري الغاز بحلول عام 2025. ماذا يقول الخبراء بشأن هذه التقديرات ومدى واقعيتها؟ هل ستسبق أمريكا روسيا وقطر في مجال تصدير الغاز وخاصة المسال منه؟ لماذا تراجعت واردات الغاز الروسي إلى تركيا بمقدار زيادة حصة الغاز القطري المسال فيها؟ هل هناك أبعاد سياسية؟ ما هو الهدف من حجز "قطر للبترول" بناء 100 ناقلة غاز جديدة؟ تابعوا تبادل الأراء بين خبراء الطاقة حول هذه وغيرها من العناوين في برنامج "أبعاد روسية": الخبير الاقتصادي والنفطي عبد الله الخاطر في الدوحة وكبير المحللين في الصندوق القومي لأمن الطاقة إيغور يوشكوف في موسكو