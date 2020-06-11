حوار واشنطن وبغداد.. هل تغادر أمريكا العراق؟

بحثا عن ضوابط جديدة للعلاقات العراقية الأمريكية، يخوض الجانبان جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي وسط جدال في بغداد بدأ بهوية وقدرات الفريق التفاوضي العراقي

وصولا إلى ترتيب الأجندة والمضامين في ظل غموض وسرية تحيط بفحوى الحوار.

التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أوضح أن المباحثات ستبحث مواجهة تنظيم داعش والحصول على ضمانات لحماية وحداته العسكرية في البلاد، بينما تدفع بعض الكتل النيابية في بغداد نحو التركيز على مستقبل تواجد القوات الأمريكية.. من جانبه أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحوار سيركز على ملفات السيادة وتحقيق مصلحة العراق بالاعتماد على رأي المرجعية والبرلمان.

فما طبيعة الملفات المطروحة على طاولة الحوار العراقي الأمريكي؟ وما العوامل المتحكمة في معالم الحوار؟ وما خلفيات التحذيرات الجديدة من عودة الهجمات الارهابية