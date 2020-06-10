واشنطن وطهران.. هل فشلت سياسة العقوبات؟

بين التفاوض أو مواجهة الانهيار الاقتصادي جاء العرض الأمريكي لإيران مجددا على لسان المبعوث الخاص برايان هوك الذي أكد مواصلة سياسية الضغوط الاقتصادية والعزلة السياسية ضد طهران.



تصريحات المسؤول الأمريكي تزامنت هذه المرة مع تصعيد جمهوري غير مسبوق في الكونغرس للإقرار تشريعات تنص على فرض عقوبات توصف بأنها الأكثر قسوة على طهران وتستهدف الإعفاءات التي شملها الاتفاق النووي.

الرئيس الإيراني حسن روحاني من جانبه شدد على مضي بلاده في تطوير قدراتها الدفاعية سواء تم تمديد حظر السلاح أم لا، فيما وصف المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي جهود المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي بأنها محاولات فاشلة لن تحقق أي نتيجة.

فما هي خلفيات هذا التصعيد الأمريكي؟ وهل يقر الكونغرس عقوبات تعتبر الأقسى في ظل سعي دونالد ترامب لإبرام اتفاق جديد؟