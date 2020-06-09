إصلاح الشرطة.. ترامب يتحدى مطالب الشارع؟

على خط المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، أعلن ترامب في اجتماع مع مسؤولي وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية رفض مساعي خفض تمويل الشرطة أو تفكيكها،

موقف ترامب جاء تعقيبا على تقديم مشرعين ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة.

مشروع القانون يضم إجراءات كالسماح لضحايا سوء تعامل الشرطة بمقاضاتها والحصول على تعويضات، وإلزام أفرادها باستخدام كاميرات مراقبة لسلوكهم وحظر بعض الإجراءات خلال عملية الاعتقال.

فما هي أبعاد الجدل حول مشروع القانون الديمقراطي؟ وما هي الاجراءات البديلة التي قد يطرحها ترامب؟ وما تبعات مقتل فلويد على السباق الانتخابي مع إعلان الرئيس الأمريكي التوجه لاستئناف نشاط حملته؟