سوريا.. انهيار الليرة وقانون "قيصر"

في ظل استمرار انهيار غير مسبوق لليرة السورية لتقترب من حاجز 4000 مقابل الدولار الأمريكي، تشهد الأسواق ارتفاعا كبيرا للأسعار ونقص حاد في الأدوية.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الشارع السوري بإجراءات حكومية صارمة، يقول رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إن سعر صرف الليرة تأثر مؤخرا بتشديد العقوبات الخارجية والأوضاع في بعض الدول المجاورة وزيادة استهلاك البلاد من المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة.. في المقابل تكشف واشنطن عن تقديم عرض مشروط لدمشق للخروج من الأزمة.

فما الأسباب الحقيقية وراء انهيار الليرة السورية؟ وما دور قانون قيصر في ذلك؟ وما هي أوراق الحكومة السورية لمواجهة الأزمة؟ وما فرص قبول دمشق بالعرض الأمريكي؟