مبادرة القاهرة.. ما فرص وقف الحرب في ليبيا؟

تتوالى المواقف العربية والدولية الداعمة للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، الاتحاد الأوروبي وصفها بالإيجابية

مجلس الأمن القومي الأميركي أمل أن تؤدى إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية.

ومن موسكو أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مباحثات هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت، وسبق ذلك موقف للخارجية الروسية أملت فيه أن تستجيب حكومة الوفاق الليبية للمبادرة.

أما في الميدان فتواصل قوات حكومة الوفاق تقدمها إلى مدينة سرت الاستراتيجية شرقي البلاد .. ما مصير إعلان القاهرة؟