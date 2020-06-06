هل تنهي مبادرة السيسي الصراع في ليبيا؟

في خضم تطورات ميدانية متسارعة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية

تدعو إلى وقف إطلاق النار والبدء بحوار فوري ينتج عنه مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد..

المبادرة التي تحمل اسم " إعلان القاهرة" قوبلت برفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، فيما لقيت تأييدا إماراتيا سعوديا.

آفاق هذه المبادرة، ومواقف أطراف الصراع الليبي والقوى الخارجية اللاعبة.. موضوع هذه الحلقة من اسأل أكثر.