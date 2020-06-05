الحرب في ليبيا.. هل السلام ممكن؟

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية استعدادها للتوجه إلى مدينة سرت الساحلية وذلك بعد إحكامها السيطرة على مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

بينما رد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري تراجع قواته عن طرابلس إلى ما سماها ضغوطا دولية.

متغيرات ميدانية على مدار الساعة في الملف الليبي، بالتوازي معها لا تهدأ عاصفة التصريحات السياسية الحادة، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث مع وزير دفاعه عن أن ما تحقق من نقاط ميدانية لحكومة الوفاق كان بفضل القوات التركية، ووزير الدفاع اليوناني لوح بقوة الردع ديبلوماسيا وعسكريا في وجه تركيا إن هي أصرت على المضي قدما في التنقيب بحوض المتوسط.

رغم كل ذلك التخالف، يتحدث البعض عن مفاوضات وشيكة.. فكيف؟