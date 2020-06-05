سفير روسيا لدى العراق: ديناميكية عالية في العلاقات الروسية العراقية على أصعدة كافة

كيف تتطور العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق؟ ما هو الإنجاز الأكبر التي تحقق في الفترة الأخيرة في في مجال التعاون الثقافي بين البلدين؟

هل يمكن زيادة الزمالات الحكومية الروسية المقدمة للطلبة العراقيين للدراسة في روسيا؟ متى سيتم فتح المركز الثقافي الروسي في بغداد؟ عن ماذا جرى الحديث أثناء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي ورئيس الورزاء العراقي مؤخراً؟ كيف تنظر موسكو إلى مطالبة العراق مغادرة القوات الأمريكية من البلاد؟ هل هناك تعاون بين الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على خلايا داعش؟ ما هي المشاريع الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق؟ ولماذا زار الوزير سيرغي لافروف إقليم كردستان العراق؟ هذه وغيرها من الأسئلة نطرحها على ضيف برنامج "أبعاد روسية" سفير روسيا لدى جمهورية العراق مكسيم ماكسيموف.