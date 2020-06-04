قمة اللقاح.. هل سيكون متاحا للجميع؟

حقبة جديدة من التعاون الدولي صحيا، ذلك ما دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء ترؤسه القمة العالمية للقاح التي نظمت اليوم بمشاركة دولية واسعة.

ورغم أن القمة حققت أهدافها وفق كثيرين بجمعها نحو تسعة مليارات دولار لتعزيز جهود تخليق لقاح ضد فيروس كورونا، إلا أن كثيرين استبعدوا أن تكتمل الصورة بتلك الوردية خاصة وأن الدول الفقيرة التي تستقبل الجائحة بأنظمة صحية هشة قد لا تكون على سلم الأولوية في اللقاح.. حتى ولو قال جونسون إن ثلاثمئة مليون إفريقي سيتلقون اللقاح.. ثلاث مائة مليون أقل في الواقع من مجموع سكان مصر ونيجيريا وحدهما، فماذا تغني عن قارة بأكملها؟