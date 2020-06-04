أزمة مقتل فلويد.. توتر بين ترامب والجيش؟

مع تجدد الاحتجاجات في ولايات أمريكية عدة رغم حظر التجوال المفروض، وتصاعد حدة الصدامات مع قوات الأمن، أعلن الرئيس دونالد ترامب عدم الحاجة للاستعانة بقوات الجيش للتصدي للمتظاهرين..

وفي خطوة أخرى تمثل محاولة لامتصاص غضب الشارع أعاد الادعاء العام صياغة الاتهامات الموجهة ضد الشرطي المسؤول عن مقتل جورج فلويد لتتحول من جريمة قتل من الدرجة الثالثة إلى جريمة قتل من الدرجة الثانية، فيما لم تشدد التهم الموجهة الى الضباط الثلاث الآخرين.

فهل تستجيب هذه الخطوات لمطالب المحتجين؟ أم ان العدالة التي ينادي بها المجتمع الأمريكي لن تتحقق إلا بتغييرات قانونية شاملة؟