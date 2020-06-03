ليبيا.. حفتر بالقاهرة والسراج إلى أنقرة

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوفد رفيع من حكومة الوفاق الليبية يزور موسكو على ضرورة ألاّ يتأخر وقف القتال في ليبيا واستئناف الحوار السياسي بالبلاد.

تصريحات لافروف وزيارة وفد الوفاق لموسكو أتت بالتزامن مع الحديث عن زيارة قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر للقاهرة، ومباحثات أجراها وزير الخارجية المصري مع نظيره الإيطالي حول ليبيا.. بينما من المتوقع أن يصل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى أنقرة.

رغم كل هذا الحراك، يستمر المتحاربون في الميدان في الاقتتال فيما فسره المراقبون بالسباق الأخير لكسب نقاط الميدان قبل استئناف المفاوضات السياسية.