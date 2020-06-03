احتجاجات أمريكا.. الجيش ينأى بنفسه عن ترامب

بعد انتقادات للبنتاغون بأنه تحول لأداة يستخدمها الرئيس الأمريكي ترامب لغايات سياسية وتحويل البلاد إلى ساحة حرب، وزير الدفاع مارك إسبر يعلن معارضته نشر الجيش للسيطرة على الاحتجاجات

ويؤكد أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تستدعي تنفيذ قانون التمرد الذي لوح به ترامب.

موقف تزامن مع حراك ديمقراطي في الكونغرس لتقديم مشاريع قانون تدين ترامب بتهمة السماح باستخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي، وتمنعه من استخدام الجيش ضد المحتجين.

ما دلالات هذه التحركات وانعكاسها على مجرى وتطورات الأحداث المشتعلة؟