ترامب والاحتجاجات.. هل يلجأ للحل الأمني؟

أنظار العالم تتجه اليوم إلى الولايات المتحدة التي باتت تواجه امتحانا صعبا على خلفية مقتل جورج فلويد الأميركي من أصول إفريقية

امتحان يصبح أكثر تعقيدا عندما يكون الحديث عن الدولة التي تقدم نفسها سفيرة العالم للديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير.

وفي جردة لما حصل حتى الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف التظاهرات التي خرجت في عشرات المدن الأمريكية بأنها نوع من الإرهاب الداخلي، شكر نفسه على الإجراءات التي اتخذها مع إدارته للتعامل مع الاحتجاجات في واشنطن، أقام الدنيا ولم يقعدها بزيارته للكنيسة التاريخية بجانب البيت الأبيض، لكن الموقف الأخطر كان بتهديده بنشر قوات الجيش لمواجهة المتظاهرين.

فهل يختار سيد البيت الأبيض الحل الأمني؟