بوتين وترامب.. قمة السبع الكبار والنفط وكورونا

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي بفكرة عقد قمة مجموعة السبع الكبار بدعوة محتملة لكل من روسيا وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف قال إن موسكو في انتظار مزيد من التفاصيل بشأن هذه الدعوة بينما أبدت بريطانيا رفضها عودة روسيا للمجموعة مؤكدة إمكانية تحديد البلد المستضيف لقائمة المدعوين للمشاركة. من جانب آخر بحث الرئيسان الروسي والأمريكي سبل تعاون البلدين في مجالات مكافحة كورونا وسوق النفط وكذلك الحد من التسلح.



فأي دلالة للاتصال بين بوتين وترامب الذي جاء بمبادرة أمريكية؟ وهل ستقبل موسكو دعوة واشنطن إلى قمة السبع الكبار؟ وما مدى حاجة العالم إلى تعاون روسي أمريكي في ظل الأزمات التي يشهدها؟