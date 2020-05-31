الاحتجاجات الأمريكية.. نحو مزيد من التصعيد؟

قتلى وجرحى في احتجاجات مينيابوليس الأمريكية التي تشهد صدامات مستمرة بين متظاهرين ورجال الشرطة منذ مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية على يد شرطي.

التظاهرات المنددة بالعنصرية اشتعلت في ثلاثين مدينة من بينها العاصمة واشنطن متحدية إجراءات حظر التجوال، وهو ما دفع السلطات لنشر الحرس الوطني في العديد من المدن أولها منيابوليس للقيام بالمهمة التي عجز العمدة الديمقراطي عن القيام بها على حد تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي تطور آخر شهدت كل من لندن وبرلين احتجاجات شعبية مؤيدة للتظاهرات الأمريكية ضد العنصرية.

فكيف يُفسر اتساع رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة رغم محاولات السلطة إيقافها ؟ وهل يتمسك المتظاهرون بمطالب تحقيق العدالة عبر احتجاجات اتسمت بالعنف منذ بدايتها ؟وأي تأثير للانتقادات المتواصلة التي تطال ترمب على احتمال فوزه بولاية رئاسية ثانية ؟