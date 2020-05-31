كورونا في روسيا.. لقاحات ودواء جديد ضد الفيروس

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، إن موسكو اقترحت ثمانية لقاحات ضد فيروس كورونا على المنظمة..

بينما أفادت تقديرات وزارة الصحة الروسية بأن كميات من اللقاح سوف يبدأ توزيعا على عمال القطاع الصحي بين شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وفي تطور آخر أعلنت وزارة الصحة الروسية اعتماد عقار أفي فافير كأول دواء محلي فعال لعلاج المصابين بالفيروس...

وتأمل السلطات الروسية بالتمكن من تخفيف إجراءات الحجر تدريجيا في موسكو قبل موعد العرض العسكري الخاص بعيد النصر في 24 من ينويو حزيران.

فكيف تنظر منظمة الصحة العالمية إلى التقدم الذي حققته روسيا في مكافحة انتشار الفيروس.. وما مدى التعاون بين الجانبين في مواجهة كورونا..

للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى نستضيف في برنامج نيوزميكر ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش.