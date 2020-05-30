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غضب مينيابوليس.. ترامب يؤجج العنف؟

أخبار العالم

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يواصل لهيب الاحتجاجات في الولايات المتحدة التمدد في عدة ولايات بل ووصل إلى غاية محيط البيت الأبيض في العاصمة واشنطن

عبارة لا عدالة لا سلام دوت في مدن نيويورك وأتلانتا وواشنطن انطلاقا من منيابوليس التي شهدت مقتل رجل من أصول إفريقية من قبل شرطي أبيض، وهو ما أشعل احتجاجات منددة بالعنصرية تستمر منذ أربعة أيام، عمدة منيابوليس سارع لفرض حالة الطوارئ ليومين بحجة أعمال الشغب والنهب، بينما يواجه الرئيس الأمريكي حملة انتقادات حادة بسبب تغريدة كتب فيها "عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار" وهو ما يذكر الأمريكيين بصفحة سوداء في تاريخهم.

فما خلفية احتدام الاضطرابات في الولايات المتحدة ؟ ولماذا يُتهم ترمب بتأجيج العنصرية والترويج لخطاب الكراهية؟ وهل تحاول أطراف سياسية استغلال ورقة الاحتجاجات من أجل توظيفها سياسيا؟

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