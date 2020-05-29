ترامب والصين.. ما سر التصعيد بشأن هونغ كونغ؟

في خضم التوتر المتصاعد الذي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أشعل قانون الأمن القومي على هونغ كونغ الذي أقره البرلمان الصيني معركة جديدة بين البلدين

بعد أن اعتبرت بكين دعوة واشنطن لمناقشة القانون في مجلس الأمن تدخلا في الشأن الداخلي للصين، سلطات هونغ كونغ المحلية دعت من جانبها الولايات المتحدة للنأي بنفسها عن الجدال الداخلي بشأن هذا القانون، بينما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بكين جردت هونغ كونغ من حكمها الذاتي.

الخطاب الصيني يبدو أيضا أكثر حدة فيما يتعلق بجزيرة تايوان إذ تؤكد بكين أن الخيار العسكري يظل قائما أمام الدعوات الانفصالية هناك.



فعلى ماذا يراهن ترمب من خلال الضغط على بكين من بوابة هونغ كونغ هذه المرة ؟ وما الذي يعنيه حديث بكين عن اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة؟ وهل تسحب واشنطن الوضع الخاص الذي تحظى به هونغ كونغ رغم تأكيد سلطات الإقليم على أن الجدال صيني داخلي ؟



