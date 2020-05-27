 
مباشر
عاجل
المتحدث باسم الجيش الليبي ينفي الحصول على مقاتلات حديثة خلال الفترة الأخيرة
رحلة في الذاكرة

من انعدام الدماغ إلى المثلية الجنسية. حالات الخلل في تطور الجهاز العصبي والهرموني للجنين

العلوم والتكنولوجيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyzo

في هذه الحلقة نعود لاستضافة رئيس مختبر تطور الجهاز العصبي بأكاديمية العلوم الروسية البروفسور سيرجي سافيلييف ليحدثنا عن عدد حالات الخلل الهائلة في تطور الجهاز العصبي للجنين

 خصوصا في المرحلة المبكرة للحمل والتي قد تؤدي الى عواقب مأساوية لا عكوسية. كما يتحدث البروفسور عن حالات المثلية الجنسية الخلقية (بخلاف المكتسبة) والتي يرجع سببها إلى الخلل أو الاختلال في الاتزان الهرموني في المرحلة الجنينية.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا