من انعدام الدماغ إلى المثلية الجنسية. حالات الخلل في تطور الجهاز العصبي والهرموني للجنين
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في هذه الحلقة نعود لاستضافة رئيس مختبر تطور الجهاز العصبي بأكاديمية العلوم الروسية البروفسور سيرجي سافيلييف ليحدثنا عن عدد حالات الخلل الهائلة في تطور الجهاز العصبي للجنين
خصوصا في المرحلة المبكرة للحمل والتي قد تؤدي الى عواقب مأساوية لا عكوسية. كما يتحدث البروفسور عن حالات المثلية الجنسية الخلقية (بخلاف المكتسبة) والتي يرجع سببها إلى الخلل أو الاختلال في الاتزان الهرموني في المرحلة الجنينية.