مجلس التعاون الخليجي.. بين أزمة قطر وكورونا

قبل إتمام الأزمة الخليجية عامها الثالث عاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في ذكرى تأسيسه للحديث عما وصفه بالخلاف الذي تسبب بقطع علاقات عدد من دوله مع قطر

نايف الحجرف أعرب عن ثقته بأن دول مجلس التعاون قادرة على حل الخلاف .وأمام ارتفاع بعض الأصوات التي تحاول لم شمل دول المجلس في محاربة فيروس كورونا على الأقل، تنتظر أطراف أخرى ضغطا أمريكيا لحلحلة الأزمة.

فما واقعية الحديث عن قدرة دول مجلس التعاون على تجاوز الأزمة ؟ وهل تكفي الوساطة العمانية والكويتية لتحقيق ذلك ؟ وإلى أي حد يمكن أن تصلح أزمة كورونا ما أفسدته خلافات سياسية واستراتيجية بين الدوحة من جهة،والرياض وأبوظبي من جهة أخرى ؟