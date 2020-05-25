الصين تحذر من "حرب باردة" جديدة مع أمريكا

من تبادل الاتهامات حول مسؤولية تفشي وباء كورونا حول العالم، انتقل الاحتقان السياسي المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين إلى مستوى آخر

بعد تلويح مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين بفرض عقوبات على بكين بسبب تشريع جديد للأمن القومي في هونكونغ، الموقف الأمريكي قابلته الخارجية الصينية بتأكيد استعدادها لاتخاذ إجراءات مضادة وتوجيه ملاحظات وصفتها بالجادة لواشنطن.. يأتي ذلك فيما أعربت وزارة الدفاع الصينية عن معارضتها الشديدة واستيائها إزاء بيع الولايات المتحدة دفعة جديدة من أسلحتها لتايوان.

اتساع مساحة التوتر دفع وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاتهام بعض السياسيين في الولايات المتحدة باحتجاز العلاقات الصينية الأمريكية كرهينة ودفع البلدين إلى حافة حرب باردة جديدة.

فما حقيقة نوايا واشنطن من وراء نهجها الحالي في إدارة العلاقات مع بكين؟ وما هي خيارات الصين للرد؟